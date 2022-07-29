Хакеры RaHDit обрушили серверы Национального университета обороны Украины
Две группы российских хакеров взломали серверы Национального университета обороны Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на участника хакерской группы RaHDit.
"Сегодня, в День Сил специальных операций Украины, в результате совместной операции хакерских группировок Beregini и RaHDit были атакованы серверы кузницы кадров этой структуры — Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского", — рассказал собеседник агентства.
Хакерам удалось получить доступ к методическим пособиям, спискам преподавателей, слушателей и выпускников с указанием мест их распределения. Все эти данные были скачены. На портале взломщики оставили "правильные пособия" о преступлениях Киева в Донбассе и сообщение о том, что после завершения спецоперации учебное заведение переименуют в честь разведчика Павла Судоплатова.
Напомним, ранее хакеры сдали россиян, сотрудничающих с украинской разведкой. В хакерской группе RaHDit, известной как "Злые русские хакеры", заявили, что выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины. По словам хакеров, список "получился такой достаточно обширный".
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