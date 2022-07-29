Минобороны: ВСУ оборудовали позиции в учебных заведениях Славянска и Артёмовска
Вооружённые силы Украины оборудуют огневые позиции в учебных заведениях Славянска и Артемовска на подконтрольных Киеву территориях ДНР. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях колледжа транспортной инфраструктуры дислоцируются подразделения ВСУ и территориальной обороны, на подступах к учебному заведению развёрнуты блокпосты и оборудованы огневые точки, а в помещениях под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов", — сказал генерал.
В Артёмовске украинские военные организовали опорный пункт и склад боеприпасов в здании медицинского колледжа на улице Носакова. Все подходы заминированы, однако об этом умышленно не уведомили мирных жителей, сообщил Мизинцев.
Ранее сообщалось, что ВСУ насильно удерживали детей и воспитателей в подвале приюта в Славянске. Они оборудовали опорный пункт в детском приюте "Паруса надежды". А в школе № 14 в Соледаре был оборудован опорный пункт украинских военных: в подвале этого учебного заведения разместили склад боеприпасов, на прилегающей территории — тяжёлое вооружение.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka