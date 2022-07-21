ВСУ оборудовали огневые позиции в домах Краматорска, используя местных как живой щит

Вооружённые силы Украины подготовили огневые и снайперские позиции в многоэтажных домах Краматорска в Донецкой Народной Республике, а во дворах расположили реактивные системы залпового огня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Краматорске Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоэтажных жилых домов (бульвар Машиностроителей) украинскими вооружёнными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, во дворах размещены РСЗО", — сказал он в ходе брифинга.

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ удерживают мирных граждан в своих квартирах, фактически используя их в качестве живого щита. Кроме того, в Днепре в школе № 23 (проспект Яворницкого) украинские боевики оборудовали опорный пункт, а вблизи учебного заведения разместили артиллерию и бронетехнику.