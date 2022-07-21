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Опубликовано 21 июля 2022, 18:51
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Украинские военные в российской форме грабили дома и избивали мирных граждан в Славянске

МО РФ: Бойцы ВСУ переодевались в российскую форму и демонстративно грабили дома в Славянске

Украинские военные переодевались в форму российских солдат и демонстративно грабили дома и избивали местных жителей в городе Славянск Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям", — рассказал Мизинцев.

В это время, продолжил он, всё происходящее снималось на камеру специалистами информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины для того, чтобы дискредитировать Российскую армию.

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Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник уже предупреждал, что Киев готовит провокации в городе Славянске для выявления "коллаборантов".

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ТАСС / DPA / Rainer Jensen

Максим Плетнёв
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