Украинские военные в российской форме грабили дома и избивали мирных граждан в Славянске
МО РФ: Бойцы ВСУ переодевались в российскую форму и демонстративно грабили дома в Славянске
Украинские военные переодевались в форму российских солдат и демонстративно грабили дома и избивали местных жителей в городе Славянск Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям", — рассказал Мизинцев.
В это время, продолжил он, всё происходящее снималось на камеру специалистами информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины для того, чтобы дискредитировать Российскую армию.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник уже предупреждал, что Киев готовит провокации в городе Славянске для выявления "коллаборантов".
ТАСС / DPA / Rainer Jensen