Медведев навестил раненых военных в ростовском госпитале Минобороны РФ

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Ростовскую область навестил раненых бойцов в 1602-м военном клиническом госпитале Минобороны РФ. Он пообщался с военнослужащими и пожелал им скорейшего выздоровления.

"Желаю вам как можно быстрее вернуться в строй, поправиться полностью. Повидайтесь с близкими, чтобы всё было хорошо", — сказал Медведев.