Медведев навестил раненых военных в ростовском госпитале Минобороны РФ
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Ростовскую область навестил раненых бойцов в 1602-м военном клиническом госпитале Минобороны РФ. Он пообщался с военнослужащими и пожелал им скорейшего выздоровления.
"Желаю вам как можно быстрее вернуться в строй, поправиться полностью. Повидайтесь с близкими, чтобы всё было хорошо", — сказал Медведев.
Он также узнал у солдат их дальнейшие планы на жизнь. Один из бойцов признался, что хочет после выздоровления вернуться на фронт к своей роте. Осмотрев госпиталь, политик отметил, что в медучреждении созданы все условия для скорейшего выздоровления.
Напомним, сегодня Медведев прибыл в Ростовскую область на встречу с беженцами из Донбасса и с Украины. В ходе общения зампред Совбеза заявил, что все задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, будут выполнены так, чтобы в результате жители Донбасса чувствовали мир и покой.