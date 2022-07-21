Медведев заверил, что задачи спецоперации будут выполнены ради мира в Донбассе
Все задачи, поставленные в рамках специальной военной операции на Украине, будут выполнены так, чтобы в результате жители Донбасса чувствовали мир и покой. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Мы с вами один народ, мы одна семья. Не сомневайтесь, что мы всё, что наметили, и в рамках специальной военной операции, и по другим направлениям сделаем, всё доведём до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно и комфортно", — сказал он во время посещения пункта временного размещения граждан, эвакуированных из Донбасса и с Украины, под Таганрогом.
Напомним, ранее Лайф писал, что Медведев прибыл в Ростовскую область на встречу с беженцами из Донбасса и с Украины. Он планирует посетить пункты временного размещения переселенцев, а также провести совещание по мерам их поддержки.