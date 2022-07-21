В ДНР подсчитали боеспособные части ВСУ в зоне боёв в республике

В зоне ведения боёв на территории Донецкой Народной Республики основные подразделения ВСУ либо уничтожены, либо оказались в плену. Об этом сказал заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

"Основные боеспособные подразделения украинские в большей своей массе или погибли, или попали в плен", — отметил он в эфире Первого канала.