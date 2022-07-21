В ДНР подсчитали боеспособные части ВСУ в зоне боёв в республике
Замглавы Мининформации ДНР рассказал о численности противника на передовой в республике
В зоне ведения боёв на территории Донецкой Народной Республики основные подразделения ВСУ либо уничтожены, либо оказались в плену. Об этом сказал заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.
"Основные боеспособные подразделения украинские в большей своей массе или погибли, или попали в плен", — отметил он в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ 16 июля нанесли удар по центру отдыха "Империя" в Одесской области, в результате которого было уничтожено свыше 600 националистов, в том числе до 120 иностранных наёмников.
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