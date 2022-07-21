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Опубликовано 21 июля 2022, 10:46

В ДНР подсчитали боеспособные части ВСУ в зоне боёв в республике

Замглавы Мининформации ДНР рассказал о численности противника на передовой в республике

В зоне ведения боёв на территории Донецкой Народной Республики основные подразделения ВСУ либо уничтожены, либо оказались в плену. Об этом сказал заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

"Основные боеспособные подразделения украинские в большей своей массе или погибли, или попали в плен", отметил он в эфире Первого канала.

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Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ 16 июля нанесли удар по центру отдыха "Империя" в Одесской области, в результате которого было уничтожено свыше 600 националистов, в том числе до 120 иностранных наёмников.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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