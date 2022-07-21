Киев рассчитывает переломить ход боевых действий на Украине до зимы
Глава офиса Зеленского: Киев намерен до зимы переломить ход спецоперации России
Украинские власти намерены до зимы переломить ход российской спецоперации. Об этом заявил глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.
"Важно сейчас не дать русским затянуть нас в зиму. Президент [Украины Владимир Зеленский] настроен серьёзно и готов делать всё для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее", — сказал он.
По словам Ермака, сейчас многое зависит от обучения военнослужащих и в скором времени Киев преподнесёт "много сюрпризов". Политик добавил, что он вместе с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном пытается ускорить поставки тяжёлого оружия на Украину. Кроме того, Ермак почти каждый день обсуждает с Зеленским эффективность РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и систем ПВО. Главу Незалежной интересует вопрос, что нужно сделать для максимального увеличения поставок вооружения, добавил помощник украинского лидера.
При этом ранее Кремль подсказал Зеленскому способ закончить конфликт на Украине "прямо сегодня". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все остальные сроки окончания боевых действий — это размышления главы Незалежной.
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