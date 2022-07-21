Киев рассчитывает переломить ход боевых действий на Украине до зимы

Украинские власти намерены до зимы переломить ход российской спецоперации. Об этом заявил глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

"Важно сейчас не дать русским затянуть нас в зиму. Президент [Украины Владимир Зеленский] настроен серьёзно и готов делать всё для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее", — сказал он.

По словам Ермака, сейчас многое зависит от обучения военнослужащих и в скором времени Киев преподнесёт "много сюрпризов". Политик добавил, что он вместе с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном пытается ускорить поставки тяжёлого оружия на Украину. Кроме того, Ермак почти каждый день обсуждает с Зеленским эффективность РСЗО HIMARS, гаубиц M777 и систем ПВО. Главу Незалежной интересует вопрос, что нужно сделать для максимального увеличения поставок вооружения, добавил помощник украинского лидера.