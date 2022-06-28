ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 10:06
4772

Кремль подсказал Зеленскому способ закончить конфликт на Украине прямо сегодня

Песков подсказал Киеву способ закончить конфликт на Украине до конца суток

При желании Киев мог бы до конца текущего дня прекратить конфликт на территории Незалежной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что боевые действия в стране он хочет закончить до наступления зимы.

"Украинская сторона может всё прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и выполнить условия РФ. И всё может закончиться", сказал представитель Кремля.

Он добавил, что остальные сроки окончания конфликта — это уже "размышления главы украинского государства". Россия в данном вопросе ориентируется на заявления своего президента Владимира Путина, по словам которого спецоперация идёт по плану и достигает поставленной задачи.

Зеленский хочет завершить военный конфликт с Россией до зимы
Зеленский хочет завершить военный конфликт с Россией до зимы

Ранее Зеленский заявил лидерам G7, что сейчас "не время для переговоров" с Россией. По его словам, возвращение к данной теме станет возможно лишь после того, как Незалежная "восстановит позицию силы".

BannerImage

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar