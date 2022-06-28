Кремль подсказал Зеленскому способ закончить конфликт на Украине прямо сегодня
Песков подсказал Киеву способ закончить конфликт на Украине до конца суток
При желании Киев мог бы до конца текущего дня прекратить конфликт на территории Незалежной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что боевые действия в стране он хочет закончить до наступления зимы.
"Украинская сторона может всё прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и выполнить условия РФ. И всё может закончиться", — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что остальные сроки окончания конфликта — это уже "размышления главы украинского государства". Россия в данном вопросе ориентируется на заявления своего президента Владимира Путина, по словам которого спецоперация идёт по плану и достигает поставленной задачи.
Ранее Зеленский заявил лидерам G7, что сейчас "не время для переговоров" с Россией. По его словам, возвращение к данной теме станет возможно лишь после того, как Незалежная "восстановит позицию силы".