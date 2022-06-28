Кремль подсказал Зеленскому способ закончить конфликт на Украине прямо сегодня

При желании Киев мог бы до конца текущего дня прекратить конфликт на территории Незалежной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что боевые действия в стране он хочет закончить до наступления зимы.

"Украинская сторона может всё прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и выполнить условия РФ. И всё может закончиться", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что остальные сроки окончания конфликта — это уже "размышления главы украинского государства". Россия в данном вопросе ориентируется на заявления своего президента Владимира Путина, по словам которого спецоперация идёт по плану и достигает поставленной задачи.