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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 10:03

Бойцы ЛНР засекли американскую HIMARS после обстрела Донбасса

Бойцы ЛНР отследили и скоро уничтожат американскую РСЗО HIMARS, обстрелявшую Перевальск

Средства оперативного контроля отследили в ЛНР передвижение американской реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой произвели обстрел Перевальска. Комплекс скоро будет уничтожен, заявил в беседе с ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Оперативная информация поступила: согласно разведданным, мы контролируем передвижение данного комплекса. Это означает, что в ближайшее время он будет уничтожен", — сказал он.

ВСУ впервые нанесли ракетный удар по Донбассу американскими HIMARS
ВСУ впервые нанесли ракетный удар по Донбассу американскими HIMARS

Напомним, что в начале июня президент США Джо Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в пользование украинской армии, умышленно умолчав об их наступательном характере, однако российский лидер Владимир Путин уже объяснил, почему это не изменит расстановку сил на Украине.

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Григорий Воронцов
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