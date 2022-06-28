Бойцы ЛНР засекли американскую HIMARS после обстрела Донбасса
Бойцы ЛНР отследили и скоро уничтожат американскую РСЗО HIMARS, обстрелявшую Перевальск
Средства оперативного контроля отследили в ЛНР передвижение американской реактивной системы залпового огня HIMARS, из которой произвели обстрел Перевальска. Комплекс скоро будет уничтожен, заявил в беседе с ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Оперативная информация поступила: согласно разведданным, мы контролируем передвижение данного комплекса. Это означает, что в ближайшее время он будет уничтожен", — сказал он.
Напомним, что в начале июня президент США Джо Байден объявил о поставках РСЗО HIMARS в пользование украинской армии, умышленно умолчав об их наступательном характере, однако российский лидер Владимир Путин уже объяснил, почему это не изменит расстановку сил на Украине.