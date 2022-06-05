Путин объяснил, почему американские HIMARS не изменят расстановку сил на Украине

С помощью дополнительных поставок иностранного вооружения, в частности американских РСЗО HIMARS, Киев пытается восполнить запасы боевой техники, которая была уничтожена российскими военными в ходе спецоперации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", отметив, что "Химеры" расстановку сил на Украине не изменят.

"Исходим из того, что эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь боевой техники. Ничего здесь нового нет, и ничего это не меняет, по сути. Есть заявки на поставку, скажем, артиллерии. Здесь примерно то же самое. Судя по всему, речь идёт тоже о восстановлении утраченного", — пояснил президент.

Он пояснил, что в начале спецоперации в боевом составе украинской армии находилось около 515 реактивных систем залпового огня, 380 из них были уничтожены. Сейчас в наличии у Киева — около 360 подобных систем, так как часть была восстановлена, взята из запасов, уточнил российский лидер.