Путин перечислил самое эффективное оружие России против украинских дронов

Президент России Владимир Путин назвал высокоэффективное оружие против украинских беспилотников, а также оценил поставки зарубежного вооружения Киеву, в частности дронов. Говоря о зарубежных ударных беспилотных системах, президент подчеркнул, что эффективно они применяются только там, где нет войсковой системы противовоздушной обороны.

"Буки", "Торы", "Панцири" работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их (беспилотники. — Прим. Лайфа) наши системы ПВО щёлкают как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки", — сказал глава государства в беседе с Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Путин обратил внимание и на тот факт, что в зоне спецоперации достаточно активно применяются разведывательные дроны, которыми западные партнёры Киева снабжают украинскую армию с первых дней. По его словам, такие аппараты активно применялись и ранее — летали над Чёрным морем, над Украиной, однако в Россию они не залетали.

"Зачем их передавать Украине, мне не очень понятно. Ну… если только не дать нам возможность их где-то посадить и посмотреть, как они устроены, другого смысла я просто не вижу", — признался глава государства.