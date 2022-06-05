В Германии нашли "единственный выход" из конфликта на Украине
Welt: Референдумы в ДНР и ЛНР положат конец конфликту в Донбассе
Чтобы прекратить украинский конфликт, необходимо провести референдумы в Донецке и Луганске с участием независимых наблюдателей, пишет издание Die Welt, ссылаясь на политического консультанта Госдепартамента и Пентагона Эдварда Люттвака.
"Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию — это что-то из области фантастики", — отметил эксперт.
Люттвак также подчеркнул, что ядерное оружие — далеко не главный козырь России. По его словам, её присутствие ощущается на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике, на Чёрном море, что делает страну непобедимой. При этом он заявил, что большинство россиян не ощутило на себе западных санкций, так как Россия самостоятельно производит пищу и имеет собственные энергоресурсы.
Ранее Лайф писал, что США намерены поставлять оружие на Украину, чтобы затянуть военный конфликт. К такому выводу пришли авторы публикации в The Washington Post.
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