В Германии нашли "единственный выход" из конфликта на Украине

"Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию — это что-то из области фантастики", — отметил эксперт.

Люттвак также подчеркнул, что ядерное оружие — далеко не главный козырь России. По его словам, её присутствие ощущается на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике, на Чёрном море, что делает страну непобедимой. При этом он заявил, что большинство россиян не ощутило на себе западных санкций, так как Россия самостоятельно производит пищу и имеет собственные энергоресурсы.