Путин: При поставке ВСУ дальних ракет Россия уничтожит объекты, которые пока не трогает

Россия будет делать выводы и наносить в рамках "Операции Z" удары по тем объектам, которые пока не трогает, в случае поставок Украине ракет большей дальности. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого показан в эфире телеканала "Россия-1".

"Ракеты тогда нужны, да. Да, но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", — сказал глава государства.