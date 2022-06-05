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Регион
Опубликовано 5 июня 2022, 08:19
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Путин: При поставке ВСУ дальних ракет Россия уничтожит объекты, которые пока не трогает

Россия будет делать выводы и наносить в рамках "Операции Z" удары по тем объектам, которые пока не трогает, в случае поставок Украине ракет большей дальности. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого показан в эфире телеканала "Россия-1".

"Ракеты тогда нужны, да. Да, но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", — сказал глава государства.

В США испугались последствий решения Байдена поставить РСЗО HIMARS на Украину
В США испугались последствий решения Байдена поставить РСЗО HIMARS на Украину

Лайф напоминает, что ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS. В Белом доме заверили, что украинские власти пообещали не использовать комплексы для нанесения ударов по территории России. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесполезно обсуждать обещания Зеленского, а в Кремле в таком случае пригрозили ухудшением ситуации.

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Андрей Бражников
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