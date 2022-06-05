Появилось видео уничтожения огневых позиций и наблюдательных постов ВСУ из пушек "Пион"

Минобороны показало новые кадры уничтожения огневых позиций и инфраструктуры ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Объекты были поражены расчётами 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Пион".

Минобороны показало кадры работы артустановок "Пион" по позициям ВСУ. Видео © Министерство обороны РФ

Артиллеристы Вооружённых сил РФ продолжают выполнять задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов управления и мест сосредоточения техники. Бойцы проводят разведку и днём, и ночью — с использованием беспилотников.

"В ходе проведения специальной военной операции расчёты самоходных артиллерийских установок "Пион" вскрыли расположение позиций противника и нанесли точные удары по назначенным целям на больших дальностях. Огнём САУ "Пион" были уничтожены оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве", — подчеркнули в ведомстве.

Огонь "Пионы" вели осколочно-фугасными снарядами на дальности до 30 километров. После выполнения стрельбы батарея переместилась на запасные позиции для исключения возможности нанесения ответного удара.