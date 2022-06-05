В Мариуполе нашли гильзы от американских патронов в здании СБУ

В мариупольском здании Службы безопасности Украины обнаружили стреляные гильзы от американских снайперских патронов, которые были снабжены экспансивными пулями: при попадании в тело они раскрываются и наносят дополнительные повреждения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Речь идёт о девяти гильзах 308-го калибра и одной 338-го, которые предназначены для "Винчестера" и "Лапуа-Магнума" соответственно. Похожие, как пишет агентство, были найдены также на заводе имени Ильича. Рядом с патронами 308-го калибра, которые были снабжены экспансивными пулями, находились коробки от боеприпасов, изготовленные компанией DesertTech в США. Как следует из подписи на упаковке, поставка этой продукции за границу регулируется американским Министерством торговли и Госдепом.