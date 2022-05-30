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Опубликовано 30 мая 2022, 07:09
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Минобороны показало удары Су-25 ракетами "Тулумбас" по позициям и технике ВСУ

В ходе спецоперации для противодействия украинским средствам ПВО лётчики выполняют маневрирование с предельными нагрузками на максимально малых высотах.

Российские лётчики на Су-25 уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ. Видео © Минобороны РФ

В ходе спецоперации на Украине лётчики штурмовой авиации ВКС России нанесли ракетные удары по укреплённым полевым позициям и бронированной технике ВСУ. Пуски выполнялись парами с предельно малых высот. Видео боевых вылетов штурмовиков Су-25 распространило Министерство обороны РФ.

"С утра была поставлена задача на уничтожение взводного опорного пункта. Выполнили стрельбу ракетами С-13 "Тулумбас" по цели, далее маневрирование, выход на аэродром, посадка. Сейчас идёт подготовка воздушных судов к дальнейшей работе", — рассказал лётчик Евгений.

Он отметил, что во время боевых вылетов украинские военные пытаются нанести по ним удары. Для противодействия средствам ПВО лётчики выполняют противоракетное маневрирование с предельными нагрузками на предельно малых высотах, а также производят отстрел тепловых ловушек.

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ВС РФ уничтожили украинский ЗРК "Оса-АКМ" в районе Николаевки

Ранее Лайф сообщал, что средства ПВО России сбили украинский штурмовик Су-25 в Днепропетровской области. Также четыре беспилотника уничтожены в районах населённых пунктов Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка и Нижняя Крынка.

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Минобороны РФ

Александра Васильева
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