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Опубликовано 29 мая 2022, 23:27
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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине

В частности, военное ведомство особо отметило заслуги майора Дмитрия Михайлова. Под его руководством мотострелковый полк уничтожил большое количество вооружения противника.

В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе проведения "Операции Z" на Украине. Ведомство высоко оценило заслуги майора Дмитрия Михайлова, сержанта Балты Цыренжапова, майора Аделя Кильмухаметова.

Майор Дмитрий Михайлов. Фото © Минобороны РФ

Майор Дмитрий Михайлов. Фото © Минобороны РФ

Так, мотострелковый полк под руководством майора Дмитрия Михайлова при проведении наступательной операции по освобождению одного из населённых пунктов от украинских националистов уничтожил три БТР-80, танк Т-72 и множество противотанковых комплексов противника. Контроль над населённым пунктом был установлен. Также было отражено три атаки и нанесён контрудар, лишивший противника возможности продолжать наступление.

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Сержант Балта Цыренжапов. Фото © Минобороны РФ

Сержант Балта Цыренжапов. Фото © Минобороны РФ

А сержант Балта Цыренжапов дал бой националистам, готовившим засаду. Его группа уничтожила до 30 человек и три грузовых автомобиля противника, что позволило взять ещё один населённый пункт под контроль ВС РФ.

Майор Адель Кильмухаметов. Фото © Минобороны РФ

Майор Адель Кильмухаметов. Фото © Минобороны РФ

Командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона майор Адель Кильмухаметов точно оценил объём поставленных огневых задач, в результате чего было уничтожено четыре взводных опорных пункта, артиллерийская батарея и две реактивные системы залпового огня противника. Это позволило создать брешь в обороне националистов и освободить населённый пункт.

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Лайф напоминает: ранее президент РФ Владимир Путин присвоил подполковнику из Омска Андранику Гаспаряну звание Героя России за подвиг в ходе "Операции Z". По словам губернатора области Александра Буркова, в ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску.

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Минобороны РФ

Иван Косицын
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