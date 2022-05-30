В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине

В частности, военное ведомство особо отметило заслуги майора Дмитрия Михайлова. Под его руководством мотострелковый полк уничтожил большое количество вооружения противника.

В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе проведения "Операции Z" на Украине. Ведомство высоко оценило заслуги майора Дмитрия Михайлова, сержанта Балты Цыренжапова, майора Аделя Кильмухаметова.

Майор Дмитрий Михайлов. Фото © Минобороны РФ

Так, мотострелковый полк под руководством майора Дмитрия Михайлова при проведении наступательной операции по освобождению одного из населённых пунктов от украинских националистов уничтожил три БТР-80, танк Т-72 и множество противотанковых комплексов противника. Контроль над населённым пунктом был установлен. Также было отражено три атаки и нанесён контрудар, лишивший противника возможности продолжать наступление.

Сержант Балта Цыренжапов. Фото © Минобороны РФ

А сержант Балта Цыренжапов дал бой националистам, готовившим засаду. Его группа уничтожила до 30 человек и три грузовых автомобиля противника, что позволило взять ещё один населённый пункт под контроль ВС РФ.

Майор Адель Кильмухаметов. Фото © Минобороны РФ

Командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона майор Адель Кильмухаметов точно оценил объём поставленных огневых задач, в результате чего было уничтожено четыре взводных опорных пункта, артиллерийская батарея и две реактивные системы залпового огня противника. Это позволило создать брешь в обороне националистов и освободить населённый пункт.