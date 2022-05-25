Путин присвоил омичу Гаспаряну звание Героя России за подвиг в ходе "Операции Z"

По словам губернатора области Александра Буркова, в ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску.

Подполковник Андраник Гаспарян удостоен звания Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине. О соответствующем решении президента РФ Владимира Путина сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

Вместе с вверенным ему соединением командир отдельной бригады береговой обороны захватил мост через реку в Херсонской области и в течение трёх суток, находясь в окружении превосходящих сил и подвергаясь массированным авиаударам и артобстрелам, не допустил прорыва рубежа противником. Российские военные отразили девять атак и уничтожили 23 единицы бронетехники ВСУ, удержав мост.

Глава региона поблагодарил военнослужащего за подвиг, верность Родине и героическую борьбу с нацизмом. В настоящий момент Гаспарян продолжает исполнять воинский долг, уточнил Бурков. В ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску, пообещал губернатор.