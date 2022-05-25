Путин присвоил омичу Гаспаряну звание Героя России за подвиг в ходе "Операции Z"
Андраник Гаспарян. Обложка © Минобороны РФ
По словам губернатора области Александра Буркова, в ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску.
Подполковник Андраник Гаспарян удостоен звания Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине. О соответствующем решении президента РФ Владимира Путина сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.
Вместе с вверенным ему соединением командир отдельной бригады береговой обороны захватил мост через реку в Херсонской области и в течение трёх суток, находясь в окружении превосходящих сил и подвергаясь массированным авиаударам и артобстрелам, не допустил прорыва рубежа противником. Российские военные отразили девять атак и уничтожили 23 единицы бронетехники ВСУ, удержав мост.
Глава региона поблагодарил военнослужащего за подвиг, верность Родине и героическую борьбу с нацизмом. В настоящий момент Гаспарян продолжает исполнять воинский долг, уточнил Бурков. В ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску, пообещал губернатор.
Ранее Лайф рассказывал, что министр обороны Сергей Шойгу вручил звёзды Героев России проявившим мужество участникам "Операции Z". Их получили командир штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.