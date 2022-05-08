Шойгу вручил звёзды Героев России проявившим мужество участникам "Операции Z"
По словам министра обороны, они достойно представляют вооружённые силы нового поколения, пришедшего на смену тем, кто в далёком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества.
Шойгу вручил звёзды Героев России проявившим мужество в ходе спецоперации военнослужащим. Видео © Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил золотые звёзды Героев России командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину, проявившим героизм и мужество при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Церемония вручения медалей состоялась сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.
"Хотел бы пожелать вам дальнейших успехов. Вы достойно служите и достойно представляете вооружённые силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришёл на смену тем, кто в далёком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души", — сказал министр обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ сбили два бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24 ВСУ над островом Змеиный, а также уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы. Кроме того, ракетными ударами были поражены узел связи аэродрома Червоноглинское и командный пункт механизированной бригады, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.
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