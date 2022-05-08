Шойгу вручил звёзды Героев России проявившим мужество участникам "Операции Z"

По словам министра обороны, они достойно представляют вооружённые силы нового поколения, пришедшего на смену тем, кто в далёком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества.

Шойгу вручил звёзды Героев России проявившим мужество в ходе спецоперации военнослужащим. Видео © Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил золотые звёзды Героев России командиру штурмового авиационного полка подполковнику Дмитрию Литвинову и штурману истребительного авиационного полка майору Виктору Дудину, проявившим героизм и мужество при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Церемония вручения медалей состоялась сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Шойгу поблагодарил военнослужащих за героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга.