Читатели Daily Express раскритиковали премьера Джонсона за миллиардные выплаты Киеву

Они призывают премьера помочь народу Великобритании, который страдает из-за инфляции. Так, люди вынуждены бороться с нехваткой жилья из-за мигрантов, а детям приходится отказываться от обедов в школе.

Премьер-министр Борис Джонсон принял решение направить Украине 1,3 миллиарда фунтов стерлингов в качестве военной поддержки. Однако читатели газеты Daily Express резко отреагировали на такое спонсирование.

Комментаторы высказались против использования денег налогоплательщиков, ведь Джонсон не заботится об их проблемах, которые усилились в результате роста инфляции, а она в 2022 году может превысить 10%. Так, один из пользователей подчеркнул, что заниматься благотворительностью нужно начать сначала в родной стране. По его мнению, Джонсон должен помогать британцам с ценами на еду и энергию.

"Это абсолютный позор, он, видимо, хочет быть королём. Какие ещё страны раздают такую ​​сумму денег, пока их собственный народ страдает?" — написал другой читатель.

Ещё один комментатор отметил, что Джонсон выплачивает такие суммы, не выполняя обещания по восстановлению тройной блокировки для пенсионеров, а школьники при этом вынуждены оставаться без питания во внеурочное время. По словам читателя, премьер повышает нулевые налоги на британскую энергию и отказывается отменить НДС.

"Коррумпированный и жадный истеблишмент явно пытается затянуть войну, обострить ситуацию, подкормить военно-промышленный комплекс и использовать смерть и разрушения как прикрытие своей несостоятельной схемы валютной пирамиды из бесполезных, ими же созданных долгов", — написал один из пользователей.

При этом некоторые отмечают, что Джонсон думает только о себе и репутации на международной арене. Хотя вместо этого премьер должен думать о британцах, которые "борются с повседневными расходами на проживание, нехваткой жилья из-за мигрантов и полным отсутствием каких-либо действий в отношении затрат на энергию".