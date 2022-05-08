National Interest: Желающие помочь Украине "победить" РФ заигрывают с Армагеддоном

По мнению автора статьи, в США явно недооценивают серьёзность эскалации напряжённости. Журналист призвал страны НАТО всерьёз отнестись к предупреждениям со стороны Москвы.

Желающие помочь Украине "победить" Россию заигрывают с Армагеддоном. Об этом говорится в публикации обозревателя The National Interest Теда Карпентера.

По мнению журналиста, западные страны более десяти лет игнорируют предостережения Москвы, для которой жизненно важно не допустить вступления Украины в НАТО. Карпентер подчеркнул, что в США явно недооценивают серьёзность эскалации напряжённости.

"Эти самоуверенные "ястребы" призывают администрацию Байдена не вестись на "ядерный шантаж" России. Они, кажется, пребывают в счастливом неведении насчёт вероятных последствий, если вдруг ошибутся", — считает Карпентер.

Журналист призвал страны НАТО всерьёз отнестись к предупреждениям со стороны России. По мнению обозревателя, Америка наверняка устроила бы ядерный конфликт, если бы Мексика или Канада вступили в какой-либо "враждебный военный альянс".