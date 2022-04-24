Какие козыри есть у Москвы в случае ядерного конфликта с НАТО Оглавление Подсчёт ракет Судный Ил-96 "Мёртвая рука" дотянется и с того света Когда мобильность — спасение "Посейдон" То, что мир стоит на пороге ядерной войны, уже не новость в западных СМИ, а аналитики обсуждают сценарии и вооружение Судного дня, но у России есть оружие, которое способно остановить его запуски. 190943 190943 Пусковая установка подвижного ракетного комплекса "Тополь-М" на Красной площади. Обложка © ТАСС / Александра Мудрац

Подсчёт ракет

Разумеется, данные о ядерном оружии засекречены, но тем не менее каждая из сторон периодически выдаёт информацию о вооружениях. Например, Госдеп опубликовал данные, что на 1 сентября 2020 года ядерные силы России и США были почти равны. США обладали 675 межконтинентальными баллистическими ракетами, которые могли нести 1457 ядерных зарядов. Россия же, по мнению США, в это время имела 510 ракет, которые были способны нести 1447 ядерных зарядов. Количество пусковых установок различалось незначительно. У США было 800, у России — 764.

Межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ стратегического комплекса "Авангард" во время загрузки в шахту на территории Ясненского ракетного соединения. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Стокгольмский институт мировых проблем давал другие данные: в январе 2020 года у США было 5800 ядерных зарядов, у России — 6375. Федерация американских учёных, представляющая из себя очередной военный проект США, считает, что в России на боевом взводе находится 1572 ядерных заряда, остальные остаются в резерве. В США развёрнуто 1600 ядерных ракет.

Запуск ракеты "Трайдент". Фото © Public Domain

По другим данным — Россия лидирует по количеству ядерных боеголовок и опережает США в новейших ракетных технологиях. На вооружении России находятся самые разные ракеты, способные нести ядерную боеголовку: "Тополь", "Тополь-М", "Ярс", "Баргузин", "Сармат", "Воевода" и стратегические дальние бомбардировщики. В США на вооружении осталось только два вида ракет: ракеты шахтного базирования "Минитмен-3"; "Трайдент", запускаемые с подводных лодок, и бомбардировщики.

Россия имеет самую мощную ядерную ракету: в 2022 году ею была признана баллистическая ракета Р-36М "Воевода", которую натовцы всё ещё называют "Сатаной" и боятся. Эта ракета способна без труда преодолеть противоракетную оборону Америки, а её разделяющаяся боеголовка способна поразить сразу 10 целей на территории врага. Сейчас Россия располагает 46 ракетами этого типа, каждая из которых несёт 10 боеголовок. Есть у нашей страны и более современные ракеты — это РС-28, или "Сармат", которая тоже несёт по 10 гиперзвуковых планирующих боеголовок, способных стереть с лица земли Техас или Францию. К большому огорчению США, "Сармат" практически незаметен для противоракетной обороны американцев и спутников слежения. Но тем не менее наши военные просчитывают разные варианты развития событий.

Установка ТПК с ракетой 15А18М / Р-36М2 "Воевода" в шахту ПУ. Фото © militaryrussia.ru

Судный Ил-96

Чтобы обезопасить руководство страны в случае ядерного конфликта, у России есть свой "самолёт Судного дня" — борт, который, в случае чрезвычайных событий, поднимется в воздух и может спасти президента и руководство страны. Собственно, в России такой самолёт называется "Пункт стратегического управления". Сейчас "самолётом Судного дня" является спецборт на базе Ил-80. Он может находиться в воздухе длительное время и выдерживать магнитное излучение от близких ядерных взрывов. По идее, при дозаправке самолёт может летать, пока не потребуется замена технологических жидкостей. Известно, что один из таких бортов москвичам удастся увидеть во время Парада 9 Мая.

Известно, что в Воронеже ударными темпами идёт разработка ещё двух более современных "бортов Судного дня". В этих бортах не будет импортных деталей, и они разработаны на базе Ил-96-400. Новые самолёты будут иметь большую дальность полёта и возможность поддерживать связь с наземными пунктами в радиусе больше шести тысяч километров. То есть в случае чего страна без руководства не останется. Подробные характеристики самолётов не раскрываются из-за повышенного уровня секретности.

Самолёты Ту-204 и Ил-96 специального лётного отряда "Россия" в аэропорту Внуково-2. Сергей Бобылев

"Мёртвая рука" дотянется и с того света

На тот случай, если нападение на Россию будет по каким-то причинам неожиданным для наших военных, США не останутся безнаказанными. В стране есть система "Периметр", которую американцы ещё в XX веке прозвали "Мёртвой рукой". В том случае, если наши города будут лежать в руинах, а командная система "Казбек" и линии связи РВСН будут уничтожены, "Периметр" сможет активизировать секретные пусковые установки и нанести ответный удар по врагу. Очевидно, что пусковые установки системы расположены далеко друг от друга — для лучшей выживаемости "Периметра". В ней задействованы не только ракеты в шахтах, но и мобильные пусковые установки, ядерные арсеналы кораблей и подводных лодок.

О том, что такая система существовала уже во времена СССР, США узнали от перебежчика Владимира Ярынича, который был одним из разработчиков "Периметра". Работа системы ранее производилась запуском особых командных ракет. Они вылетали из шахт и, промчавшись через всю территорию страны, подавали сигналы, активизируя все уцелевшие пусковые установки. Дальнейшее участия человека не требовало — все ракеты в автоматическом режиме улетали к своим целям на территории США и других государств НАТО.

Командная ракета 15А11 системы "Периметр". Фото © Wikipedia

Разумеется, никто и не рассчитывал, что все русские ракеты долетят до США, но по расчётам для полного уничтожения страны потребуется всего 200 боеголовок. Большая часть из них уничтожит города и ключевые пункты экономики страны, но есть и такие, которые будут бить в геологические разломы, чтобы вызвать не просто ядерный взрыв, а глобальные катастрофы. Например, ракета, направленная на разлом Сан-Андреас, может вызвать сползание в океан половины Калифорнии. А одна-единственная ядерная боеголовка, направленная в жерло супервулкана в Йеллоустоуне, может уничтожить половину Северной Америки.

Когда мобильность — спасение

Чтобы увеличить возможность выживания в ядерной войне отдельных пусковых установок, в России существуют мобильные пусковые системы баллистических ракет "Тополь-М" и "Ярс". В боевых условиях они дают прекрасные показатели выживаемости. А кроме того, в России вернулись к идее возрождения ядерного поезда — боевого железнодорожного комплекса. Такой комплекс представляет собой спецпоезд, оснащённый ракетами, командным пунктом и системами охраны. Подобные поезда стояли на вооружении России ещё в 2005 году. Они назывались БЖРК "Молодец" и несли по три межконтинентальные ракеты РТ-23 УТТХ. Россия отказалась от комплексов лишь потому, что они попали под ограничение договора СНВ-2.

Учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования на космодроме Плесецк. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Однако уже в 2012 году российские военные приступили к разработке нового проекта "Баргузин". Они должны были создать пять поездов, каждый из которых мог нести по шесть баллистических ракет РС-24 "Ярс". В отличие от "Молодца" "Баргузин" мог совершать пуск ракеты с любого участка железнодорожных путей, в то время как его предшественнику для этого требовался специально укреплённый участок железной дороги. "Баргузин" имел и другие преимущества: он мог проходить по 2,5 тысячи километров в день, а для проведения его в боевое состояние требовалось всего несколько минут. К сожалению, работы по созданию поезда были приостановлены в 2017 году. Скорее всего, в ближайшее время Россия вернётся к этой разработке.

"Посейдон"

Это оружие американцы прозвали "Торпедой апокалипсиса". Это беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем — новое поколение ядерного оружия в России. Беспилотник может нести ядерную боеголовку, взрыв которой способен вызвать на побережье США цунами высотой в несколько десятков метров. Второе название, которое американцы дали новейшему оружию России, — "Разрушитель городов".

Известно, что "Посейдон" — это, по сути, ядерная торпеда весом в 100 тонн. Его длина составляет 20 метров, а диаметр — 1,8 метра. "Посейдон" так велик, что перевозить его могут только специальные подлодки-носители. Он быстр (скорость "Посейдона" под водой достигает 200–320 км/час), но весьма нетороплив, к цели прибудет только через несколько часов, — обольщаться не стоит: торпеда обучена обходить все существующие системы обороны США. Мощность ядерной боеголовки "Посейдона" достоверно неизвестна. Она может составлять от двух до ста мегатонн. Торпеде даже не нужно подходить вплотную к побережью США. Взрыв на глубине способен вызвать гигантское цунами, которое просто смоет береговую полосу США вместе с военными базами, аэродромами и городами.

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 "Белгород", которая является первым носителем аппаратов "Посейдон", во время церемонии спуска на воду на территории АО "ПО "Севмаш". Фото © ТАСС / Олег Кулешов

Долгое время специалисты из США уверяли мир, что "Посейдон", как и "Кинжал" — "компьютерная графика", намеренный слив информации, всего лишь попытка ввести противника в заблуждение. Однако в 2016-м они признали: у Путина действительно есть такое оружие. Они считают, что для "Посейдона" создана специальная подлодка "Саров", которая не имеет на борту торпедных аппаратов или пусковых ракетных устройств. Зато на подлодке есть большой люк, где и прячется русское сверхсекретное оружие.

Но есть ли у России вообще шанс уцелеть после ядерной войны? Учёные считают, что есть, — наша страна большая. Время на ликвидацию ракет противника есть на большей части её территории. К тому же население в России расселено довольно редко, расстояния между городами большие. Даже если противнику удастся ликвидировать несколько самых успешных экономических центров, другие города и населённые пункты смогут выстоять, а огромная площадь страны позволит людям найти незаражённые территории и выжить.

Запрещающая табличка на ограждении поста Тейковского соединения Ракетных войск стратегического назначения, на вооружении которого находятся подвижные грунтовые ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами "Тополь-М" и "Ярс". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий Почему ядерный конфликт не будет реализован? 0 Потому что ЯО — сдерживающий фактор Потому что в случае нападения на Россию ответ последует незамедлительно Потому что у Москвы есть секретное оружие Потому что существует несколько поясов защиты

Авторы Александр Лаврентьев