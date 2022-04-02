Для чего СССР просился в НАТО и что скрывалось за политической игрой Сталина Оглавление Невыполнимые условия Советские республики — в НАТО Кто прервал денацификацию Европы Какие препятствия чинил Запад в ответ на интриги советских республик и попытки войти в состав Североатлантического альянса. 19376 19376 Getty Images / Keystone-France / Gamma-Keystone

Организация Североатлантического договора — НАТО — была создана в 1949 году. В неё вошло 12 стран, включая США, Канаду и Исландию. Первоначально организация позиционировала себя исключительно как "мирную", однако уже тогда натовцы заявляли, что одной из основных задач является "обеспечение безопасности каждого из членов договора". Сталин раскусил планы коллективного Запада быстро: уже в начале года глава Министерства иностранных дел СССР Вышинский направил в английский парламент записку, в которой предлагал рассмотреть на очередном заседании НАТО вступление в неё СССР. Разумеется, Запад уже тогда ответил отказом, а Сталин, поразмыслив, вынес свой вердикт: "Эта организация не направлена против возрождения нацизма. Это подкоп под ООН".

В 1949 году министр иностранных дел СССР Андрей Вышинский (второй слева от Иосифа Сталина) предложил Лондону обсудить возможность вступления Москвы в НАТО. Фото © ТАСС / Евгений Халдей

Невыполнимые условия

Уже после кончины Сталина СССР снова попытался вступить в Североатлантический блок. Попытка была призвана, во-первых, легализовать будущее создание в Европе блока стран Восточноевропейского договора, который СССР хотел противопоставить НАТО и этим обеспечить безопасность Союза и его ближайших соседей. А во-вторых, таким образом Москва решила обличить лицемерную демагогию Вашингтона и Лондона по поводу того, что НАТО — исключительно "мирный блок" и не направлен против Страны Советов.

Для этого 31 марта 1954 года в Брюссель была направлена нота МИД, в которой иностранным коллегам предлагалось "совместно изучить вопрос о возможном вступлении Советского Союза в НАТО". СССР оказывался в любом случае в выигрыше: если НАТО отказывало ему в членстве, он мог просто повернуться к Западу спиной и приступить к созданию Восточноевропейского блока. А если Запад бы вдруг передумал и включил бы СССР в НАТО, то само участие нашей страны настолько бы изменило суть блока, что США и Британия оказались бы в явном проигрыше. При этом вступление СССР в НАТО со стороны Страны Советов было обставлено определёнными условиями, среди которых было "невмешательство стран НАТО во внутреннюю политику других государств" — то есть США автоматически теряли возможность размещать свои базы в Европе.

Разумеется, этого "гегемоны" допустить не могли. Несмотря на то что президент США Дуайт Эйзенхауэр предупредил Хрущёва, что США в принципе согласны, 7 мая США, Британия и Франция ответили СССР категорическим отказом. Формулировка была довольно уничижительной: "Нереальная природа предложения не заслуживает обсуждения". Более того, НАТО потребовало от СССР выполнить целый ряд условий, после чего оставило себе возможность милостиво "рассмотреть предложение ещё раз". Если, конечно, захочет. Условия были заведомо невыполнимыми: СССР должен был вывести свои войска из Восточной Германии, убрать базы с Дальнего Востока, то есть оголить собственную территорию, и подписать соглашение о разоружении.

Глава советского правительства Никита Хрущёв, президент США Дуайт Эйзенхауэр (слева направо на первом плане) и сопровождающие их лица на аэродроме Эндрюс близ Вашингтона. Фото © ТАСС / Василий Егоров

Советские республики — в НАТО

Прекрасно понимая, что рано или поздно Советскому Союзу придётся столкнуться с силами новой объединённой Европы, советские руководители зашли с другой стороны. Следующая нота была разослана каждому из европейских государств – членов НАТО. В ней разъяснялось, что НАТО — это инструмент США и Британии, с помощью которого они будут держать под контролем более слабые страны.

В ответ на это СССР предлагал создать в Европе Совет коллективной безопасности без участия США, причём со своей стороны СССР соглашался на объединение Восточной и Западной Германии. На какое-то время у руководителей ФРГ произошёл "сбой программы" — они "зависли". Ведь до этого момента западная пропаганда внушала всем, что именно СССР был сторонником раздела Германии.

Однако англосаксы уже тогда держали всю Западную Европу под контролем и не дали сомнениям немцев разрушить их планы, и СССР было отказано в создании такого совета. Любопытный факт: в 1954 году вместе с Советским Союзом в НАТО пытались вступить Украина и Белоруссия. Дело в том, что в 1944 году Кремль решил "поиграть в СНГ" и на короткое время наделил все республики СССР полнотой государственной власти. Сделано это было в момент создания Организации Объединённых Наций.

Сталин понимал, что "союзнички" только того и ждут, чтобы вцепиться Советам в глотку, и новая площадка — ООН — обещала стать ареной битвы между Западом и русским миром. Поэтому он решил увеличить количество голосов в ООН, и каждая из советских республик отдельно от СССР подала заявку на вступление. Однако из 15 республик в ООН смогли протиснуться только Украина и Белоруссия. Именно эти республики и подали вместе с СССР ноты о вступлении в НАТО. Если бы затея удалась, у Советского Союза в Североатлантическом блоке были бы сразу три голоса. Разумеется, республики получили отказ одновременно с Советским Союзом.

Кто прервал денацификацию Европы

Но это было ещё не всё. В этом же 1954 году англосаксы нарушили Потсдамское соглашение, подписанное ими в 1945 году, по которому территория Германии должна была быть полностью денацифицирована и демилитаризована. Они приняли в НАТО ФРГ. Уже тогда было ясно — подписи западных "партнёров" под самыми важными документами XX века не стоят и выеденного яйца.

Премьер-министр Франции Пьер Мендес Франс (справа) и канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (слева) подписывают договор о перевооружении Западной Германии и условия её вступления в НАТО в Ланкастер-Хаусе в Лондоне 3 октября 1954 года. Фото © Getty Images / Keystone-France / Gamma-Keystone

Произошло это, кстати, по инициативе Британии. Так что слова "англичанка гадит", произнесённые милой "министеркой" Британии Прити Патель на видео пранкеров Лексуса и Вована, можно считать полным признанием вины. Ну а денацификация Германии закончилась в 1951 году, когда Бундестаг подписал документ об амнистии всем эсэсовцам.

После всего, что произошло, Советский Союз был вынужден приступить к созданию блока СЭВ — стран экономической взаимопомощи. В этот блок вошло 10 государств, среди которых были не только страны Восточной Европы, но и Монголия, Куба, Вьетнам. Ещё 11 имели статус "наблюдателей": среди них были не только Йемен, КНДР и Ирак, но и ближайшие соседи США по континенту: Мексика и Никарагуа.

Но зачем советским политикам и дипломатам было затевать такую сложную игру с Западом? Происходило это из-за тех же самых причин, что и сейчас: СССР не хотел опускать "железный занавес", стремился к выгодному экономическому сотрудничеству со всеми странами мира и хотел показать, что готов договариваться, идти на компромиссы в том случае, если Запад хотя бы немного пойдёт ему навстречу. Этого не случилось тогда, скорее всего, этого не произойдёт и сейчас. Тем не менее все остальные страны мира и в прошлом, и сейчас получают ясный и чёткий сигнал: с адекватными людьми мы готовы вести диалог, торговать и договариваться.

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Авторы Майя Новик