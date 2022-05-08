Салтыков и Рогожин выпустят клип "Мы люди" ко Дню Победы в поддержку "Операции Z"

Съёмки ролика длились два дня: сначала в Москве, а затем в Петербурге. Видео на обновлённую песню будет опубликовано в социальных сетях до 9 Мая.

Бывшие участники музыкальной группы "Форум" Сергей Рогожин и Виктор Салтыков выпустят ко Дню Победы клип на песню "Мы люди" в поддержку проводимой Россией "Операции Z" на Украине. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Мы за спецоперацию на Украине. Свою позицию я давно выразил ещё в обращении к президенту России Владимиру Путину, которое я выложил в социальных сетях в начале марта. <...> Россия не воюет, наша страна ведёт спецоперацию, войну нам навязывают страны НАТО", — подчеркнул Рогожин.

Кроме того, музыкант рассказал, что его детство прошло на Украине, а дед воевал с фашистами. Съёмки клипа длились два дня: сначала в Москве, а затем в Петербурге. В видео также появится генеральный директор "Модного радио" Дмитрий Грызлов. Клип на обновлённую песню "Мы люди" будет опубликован в социальных сетях до 9 Мая.