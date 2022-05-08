Пленный полковник ВСУ: Предки бы ужаснулись от применения немецкого оружия на Украине

Морпех назвал "смешным" тот факт, что в рамках военной помощи Запада в Незалежную, в частности, поступили гранатомёты из Германии, которые использовались во Второй мировой.

От того, что в руках украинского военного окажется немецкий гранатомёт, становится не по себе. Об этом заявил пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков. Его слова приводит РИА "Новости".

Он уточнил, что его предки, "конечно, воевали" в Великую Отечественную войну и были партизанами в брянских лесах. Они, добавил морпех, очень удивились бы, узнав, что внук воюет плечом к плечу с представителями батальона "Азов".

"Я не знаю, что бы они сказали. Они, наверное, были бы очень удивлены происходящим на территории Украины", — заявил Кормянков.

Пленный также назвал "смешным" тот факт, что в рамках военной помощи Запада на Украину, в частности, поступили гранатомёты из Германии, которыми воевали во Второй мировой. От этой мысли становится не по себе, признался военнослужащий.

"Нет. Наши предки бы очень сильно ужаснулись от того, что происходит сейчас на территории Украины. Они были бы шокированы", — продолжил он, заметив, что предки были бы расстроены этим фактом.