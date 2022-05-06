"Привезли и кинули в окопы": Пленные бойцы ВСУ пожаловались, что командиры использовали их как пушечное мясо

Власти обманули их, обещав заплатить 100 тысяч гривен, но никто этих денег так и не увидел, признались солдаты.

Пленные солдаты ВСУ Вячеслав Бербат и Юрий Фисак рассказали об отношении в плену и как их обманывало командование. Видео © Министерство обороны РФ

Украинские командиры не платили зарплату своим подчинённым и использовали их в качестве живого щита. Об этом рассказали пленные военнослужащие ВСУ, рассказ которых опубликовало Министерство обороны РФ.

Солдат десантно-штурмовой бригады Вячеслав Бербат признался, что не верил в хорошее отношение в плену, ведь его сослуживцы утверждали, что там могут подвергнуть мучениям и издевательствам. Перед тем как сложить оружие, он не пил воду три дня и очень удивился отношению к украинским бойцам: вода, трёхразовое питание, мягкие, чистые постели и даже сигареты — всем этим обеспечила Российская армия.

Украинский военнослужащий Юрий Фисак сейчас находится в госпитале, где ему оказывают всю необходимую помощь. Фото © Кадр из видео. Министерство обороны РФ

К тому же, как рассказал военнослужащий ВСУ Юрий Фисак, командование не платило им зарплату и совсем ими не дорожило. Перед отправкой на службу власти Незалежной обещали платить 100 тысяч гривен, но ни он, ни его товарищи этих денег не получили и, как убеждён боец, вряд ли получат. Всё, что сделали руководители солдат, "привезли и кинули в окопы как пушечное мясо", вспоминает украинец.

"Я не готов за упёртость моего правительства сложить жизнь. У меня ещё есть родственники, у меня есть прекрасная жена, ради которой надо жить. Я не вижу смысла. Я призываю солдат украинской армии сложить оружие и решить всё мирно. Затягивать нет смысла, будет больше смертей. Зачем?" — заключил Фисак.