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Опубликовано 5 мая 2022, 08:29
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Пленный боец ВСУ рассказал о постоянных осечках просроченных Javelin и NLAW от НАТО

По его словам, гранатомёты стреляют обычно один из четырёх где-то, и то бывают неразрывы, либо вообще в 50 метрах разрывались, не долетая до цели.

Украинский военнопленный рассказал о просроченном вооружении НАТО. Видео © Минобороны РФ.

ПТРК Javelin и британские гранатомёты NLAW поставлялись с истёкшими сроками годности и зачастую давали осечки, рассказал попавший в плен украинский военный на кадрах, опубликованных МО РФ.

"Военная помощь от Соединённых Штатов Америки, на мой взгляд, была слишком перехвалена, потому что хвалёные ПТУР и гранатомёты их Javelin и NLAW, которые были очень сильно разрекламированы, показали себя на практике такими, какими они были на самом деле", — отметил пленный.

"Сильные ломки после них": Украинский военнопленный рассказал о применении бойцами ВСУ наркотиков перед боем
"Сильные ломки после них": Украинский военнопленный рассказал о применении бойцами ВСУ наркотиков перед боем

По его словам, гранатомёты стреляют обычно один из четырёх где-то, и то бывают неразрывы, либо вообще в 50 метрах разрывались, не долетая до цели. То есть были большинство такие, у которых были аккумуляторы просрочены, даже у большинства партий были ясно по указанным годам, что поистекали сроки годности.

Ранее украинский военнопленный рассказал о применении бойцами ВСУ наркотиков перед боем. По словам солдата, из-за препарата у них пропадал страх, но, когда его действие заканчивалось, это чувство усиливалось, появлялись слабость и ломка.

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Минобороны РФ

Виктория Дитрих
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