По словам солдата, из-за препарата у них пропадал страх, но, когда его действие заканчивалось, это чувство усиливалось, появлялась слабость и ломка.

Военные ВСУ рассказали о наркотиках в армии и перехваленной помощи США. Видео © Минобороны РФ

Военная помощь Вашингтона Украине была сильно перехвалена, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, которые США и другие страны НАТО поставляли Киеву, часто дают осечки во время боя. Об этом рассказал попавший в плен украинский военный. Видео с ним распространило Министерство обороны РФ.

"Военная помощь от США, на мой взгляд, была слишком перехвалена, потому что хвалёные ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты. — Прим. Лайфа) и гранатомёты, их Javelin и NLAW, которые были очень сильно разрекламированы, показали себя на практике не такими: были осечки, стреляет обычно один из четырёх, и то бывали неразрывы или вообще [снаряды] в 50 метрах взрывались, не долетая до цели", — рассказал боец ВСУ.

Он также отметил, что у большей части поставленных противотанковых комплексов истёк срок годности и вышли из строя аккумуляторы. По его словам, недостатки оружия были видны ещё во время учений, но тогда на них никто не обратил должного внимания.

Другой боец ВСУ, сдавшийся в плен Российской армии, рассказал, что перед боем волонтёры раздают украинским военным медикаменты, которые оказывают наркотическое и психотропное действие. По словам солдата, из-за лекарств у них пропадал страх и они шли в бой, ничего не боясь. Но, когда действие препарата заканчивалось, бойцы чувствовали сильную слабость, чувство страха усиливалось и начиналась ломка.