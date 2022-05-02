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Регион
Опубликовано 2 мая 2022, 08:32
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"Лекарство" поступало от руководства: Сдавшийся военный ВСУ рассказал, как раненым под видом обезболивающих давали наркотики

По словам бойца, после приёма препаратов они переставали бояться и своим ходом покидали позиции либо же продолжали бой. Он также отметил, что от этих веществ у людей развивалась зависимость.

Пленный украинский солдат рассказал о наркотиках среди сослуживцев. Видео © Telegram / "Минобороны России"

Сложивший оружие боец ВСУ из батальона "Донбасс" рассказал, что руководство выдавало раненым украинским военнослужащим наркотики под видом обезболивающих препаратов. Беседу с ним опубликовало Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Встречал, что людям выдают наркотики или обезболивающие, я не знаю, как оно правильно называется, но у людей оно вызывает зависимость", — уточнил военный.

По его словам, после приёма препаратов раненые бойцы переставали бояться и своим ходом покидали огневые позиции либо же продолжали бой. Он отметил, что "обезболивающее" поступало от вышестоящего руководства. Военный уточнил, что сам лекарство не пробовал.

"Зачем это кровопролитие?": Сложивший оружие военный ВСУ призвал бывших сослуживцев сдаться
"Зачем это кровопролитие?": Сложивший оружие военный ВСУ призвал бывших сослуживцев сдаться

Ранее сдавшийся боец ВСУ рассказал, что командование бросило умирать 90 человек. В обращении к своим родственникам мужчина отметил, что российская сторона обращается с ним хорошо и что ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

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Скрин из видео Telegram / "Минобороны России"

Григорий Воронцов
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