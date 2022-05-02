"Лекарство" поступало от руководства: Сдавшийся военный ВСУ рассказал, как раненым под видом обезболивающих давали наркотики
По словам бойца, после приёма препаратов они переставали бояться и своим ходом покидали позиции либо же продолжали бой. Он также отметил, что от этих веществ у людей развивалась зависимость.
Пленный украинский солдат рассказал о наркотиках среди сослуживцев. Видео © Telegram / "Минобороны России"
Сложивший оружие боец ВСУ из батальона "Донбасс" рассказал, что руководство выдавало раненым украинским военнослужащим наркотики под видом обезболивающих препаратов. Беседу с ним опубликовало Минобороны РФ в телеграм-канале.
"Встречал, что людям выдают наркотики или обезболивающие, я не знаю, как оно правильно называется, но у людей оно вызывает зависимость", — уточнил военный.
По его словам, после приёма препаратов раненые бойцы переставали бояться и своим ходом покидали огневые позиции либо же продолжали бой. Он отметил, что "обезболивающее" поступало от вышестоящего руководства. Военный уточнил, что сам лекарство не пробовал.
Ранее сдавшийся боец ВСУ рассказал, что командование бросило умирать 90 человек. В обращении к своим родственникам мужчина отметил, что российская сторона обращается с ним хорошо и что ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Скрин из видео Telegram / "Минобороны России"