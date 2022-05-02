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Регион
Опубликовано 2 мая 2022, 08:28

"Невероятно сложная ситуация": Экс-первая ракетка мира Маррей выступил против отстранения россиян от Уимблдона

Турнир этого сезона на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоится с 27 июня по 10 июля.

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей не поддерживает запрет на участие российских и белорусских теннисистов в Уимблдонском турнире. Об этом сообщает Daily Mail.

"Я не поддерживаю отстранение теннисистов. Сложилась невероятно сложная ситуация. Мне очень жаль спортсменов, которым запретили играть, естественно, что они считают отстранение несправедливым. С другой стороны, я сочувствую организаторам Уимблдона, перед которыми был очень непростой выбор", — сказал Маррей.

"Мне жаль их": Испанец Рафаэль Надаль выступил против отстранения россиян от Уимблдона
"Мне жаль их": Испанец Рафаэль Надаль выступил против отстранения россиян от Уимблдона

Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что от данного решения пострадает в первую очередь сам турнир.

В нынешнем сезоне Уимблдонский турнир пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля. Его действующими победителями являются первая ракетка мира серб Новак Джокович и австралийка Эшли Барти, уже завершившая спортивную карьеру.

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ATP

Роман Фейгин
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