"Невероятно сложная ситуация": Экс-первая ракетка мира Маррей выступил против отстранения россиян от Уимблдона

Турнир этого сезона на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета состоится с 27 июня по 10 июля.

Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей не поддерживает запрет на участие российских и белорусских теннисистов в Уимблдонском турнире. Об этом сообщает Daily Mail.

"Я не поддерживаю отстранение теннисистов. Сложилась невероятно сложная ситуация. Мне очень жаль спортсменов, которым запретили играть, естественно, что они считают отстранение несправедливым. С другой стороны, я сочувствую организаторам Уимблдона, перед которыми был очень непростой выбор", — сказал Маррей.