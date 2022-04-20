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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 09:58

В Кремле заявили, что Уимблдон пострадает из-за отстранения российских теннисистов

Обложка © Агентство "Москва"

Обложка © Агентство "Москва"

Организаторы старейшего турнира, как сообщалось до этого, планируют запретить участие россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал новость о возможном отстранении наших спортсменов от участия в Уимблдоне.

"Учитывая, что всё-таки Россия — такая очень крепкая теннисная страна, наши теннисисты действительно в верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования. И в очередной раз делать спортсменов заложниками политических предубеждений, интриг и враждебных действий по отношению к РФ — это недопустимо", — заявил Песков.

Он также пожелал нашим теннисистам оставаться в форме и продолжать показывать игру мирового класса.

"Не нравится наша непокорность": В Совфеде уверены, что теннисисты правильно воспримут возможное отстранение от Уимблдона
"Не нравится наша непокорность": В Совфеде уверены, что теннисисты правильно воспримут возможное отстранение от Уимблдона

Ранее Лайф сообщал, что организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на Украине.

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Александр Юнашев
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