В Кремле заявили, что Уимблдон пострадает из-за отстранения российских теннисистов

Организаторы старейшего турнира, как сообщалось до этого, планируют запретить участие россиян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал новость о возможном отстранении наших спортсменов от участия в Уимблдоне.

"Учитывая, что всё-таки Россия — такая очень крепкая теннисная страна, наши теннисисты действительно в верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования. И в очередной раз делать спортсменов заложниками политических предубеждений, интриг и враждебных действий по отношению к РФ — это недопустимо", — заявил Песков.

Он также пожелал нашим теннисистам оставаться в форме и продолжать показывать игру мирового класса.