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Опубликовано 1 мая 2022, 18:08
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"Зачем это кровопролитие?": Сложивший оружие военный ВСУ призвал бывших сослуживцев сдаться

На кадрах мужчина рассказал, что складывал оружие и боеприпасы в автомобили, которые должны были отправиться в харьковский отряд, после чего приехал домой и не выходил оттуда.

Обращение пленного военнослужащего ВСУ к бывшим сослуживцам. Видео © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало обращение пленного военнослужащего ВСУ к бывшим сослуживцам. Видео ведомство разместило в телеграм-канале.

"Мне семья своя дороже, чем сослуживцы. Пускай лучше добровольно сдадутся. Зачем это кровопролитие, оно никому не нужно. Стрелять не хочу. Просто хочу жить", — сказал боец отделения пограничной службы.

Сдавшийся боец рассказал, что складывал оружие и боеприпасы в автомобили, которые должны были отправиться в харьковский отряд. Военные также должны были поехать туда, однако мужчина отправился домой.

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Ранее Лайф писал, что пленный боец ВСУ призвал сослуживцев сложить оружие. Он обвинил Соединённые Штаты в развязывании российско-украинского конфликта и заявил, что "их никто не просил сюда лезть".

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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