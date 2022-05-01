"Зачем это кровопролитие?": Сложивший оружие военный ВСУ призвал бывших сослуживцев сдаться
На кадрах мужчина рассказал, что складывал оружие и боеприпасы в автомобили, которые должны были отправиться в харьковский отряд, после чего приехал домой и не выходил оттуда.
Обращение пленного военнослужащего ВСУ к бывшим сослуживцам. Видео © Telegram / Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало обращение пленного военнослужащего ВСУ к бывшим сослуживцам. Видео ведомство разместило в телеграм-канале.
"Мне семья своя дороже, чем сослуживцы. Пускай лучше добровольно сдадутся. Зачем это кровопролитие, оно никому не нужно. Стрелять не хочу. Просто хочу жить", — сказал боец отделения пограничной службы.
Сдавшийся боец рассказал, что складывал оружие и боеприпасы в автомобили, которые должны были отправиться в харьковский отряд. Военные также должны были поехать туда, однако мужчина отправился домой.
Ранее Лайф писал, что пленный боец ВСУ призвал сослуживцев сложить оружие. Он обвинил Соединённые Штаты в развязывании российско-украинского конфликта и заявил, что "их никто не просил сюда лезть".
Telegram / Минобороны России