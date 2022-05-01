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Опубликовано 1 мая 2022, 11:06
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Сдавшийся боец ВСУ рассказал, как командование бросило умирать 90 человек

В обращении к своим родственникам мужчина отметил, что российская сторона обращается с ним хорошо и что ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Обращение пленного военнослужащего ВСУ к бывшим сослуживцам. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Сложивший оружие украинский военнослужащий рассказал, что его командование бросило подчинённых на верную гибель, в результате чего погибло 90 человек. Видео с ним опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Лично в моём командовании <...> 90 человек просто на мясо пустили, нету больше их", — сказал он.

В обращении к своим родственникам мужчина отметил, что российская сторона обращается с ним хорошо и что ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Он пообещал своим матери и дочери вернуться домой.

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Ранее пленный британский наёмник предостерёг англичан от участия в боях на Украине. Он участвовал в боях в составе группы из семи человек. В итоге националисты были разбиты, а иностранец получил ранение и сложил оружие.

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Скрин из видео Telegram / Минобороны РФ

Григорий Воронцов
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