Сдавшийся боец ВСУ рассказал, как командование бросило умирать 90 человек

В обращении к своим родственникам мужчина отметил, что российская сторона обращается с ним хорошо и что ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Обращение пленного военнослужащего ВСУ к бывшим сослуживцам. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Сложивший оружие украинский военнослужащий рассказал, что его командование бросило подчинённых на верную гибель, в результате чего погибло 90 человек. Видео с ним опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Лично в моём командовании <...> 90 человек просто на мясо пустили, нету больше их", — сказал он.

В обращении к своим родственникам мужчина отметил, что российская сторона обращается с ним хорошо и что ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Он пообещал своим матери и дочери вернуться домой.