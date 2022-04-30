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Регион
Опубликовано 30 апреля 2022, 18:05
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Бразильский наёмник раскрыл реальные условия службы на Украине

По его словам, один польский военнослужащий даже не выдержал и покончил с собой. После смерти его похоронили на месте, а на деревянном кресте изобразили два флага — украинский и польский.

Бразильский бывший военный Фабио Жуниор ди Оливейра в беседе с порталом UOL рассказал о службе на Украине. По его словам, наёмникам приходится мириться со скудной едой, отсутствием гигиены, а многие из них болеют коронавирусом.

16 апреля Оливейра приехал на польско-украинскую границу, где на автобусе вместе с 60 другими иностранцами его доставили на тренировочную базу. При этом служба была совсем не сахар: удавалось помыться только два раза в неделю, когда приезжал грузовик с душевыми, а еда совсем не отвечала потребностям. Кроме того, не было никакого склада для амуниции, она хранилась в обычной яме, прикрытая ветками.

"Я знаю, что это военная ситуация, но даже пуленепробиваемый жилет не подходил", — отмечает наёмник.

В то же время проходили весьма интенсивные тренировки, в ходе которых учили стрелять по движущимся автомобилям, готовили к воздушным атакам. Однако всю подготовку бразилец, как и его сослуживцы, прошёл с симптомами коронавируса: болело всё тело, горло, поднималась температура. При этом сейчас при кашле у него идёт кровь. Один военнослужащий даже не выдержал и покончил с собой. После смерти польского наёмника похоронили на месте, а на деревянном кресте изобразили два флага — украинский и польский.

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"Мне не платили": Пленный британский наёмник предостерёг англичан от участия в боях на Украине

Ранее официальный представитель МИД России заявляла, что с начала "Операции Z" Киев привлёк семь тысяч наёмников из 63 стран. Мария Захарова уточнила, что большинство бойцов приезжают из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии, однако ряд государств активно этому противодействуют.

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ТАСС/EPA/ANDRZEJ LANGE

Николь Вербер
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