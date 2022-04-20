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Опубликовано 20 апреля 2022, 13:47

Захарова: С начала "Операции Z" Киев привлёк 7 тысяч наёмников из 63 стран

Представитель внешнеполитического ведомства России уточнила, что большинство бойцов приезжает из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии, однако ряд государств активно этому противодействует.

Власти Киева с начала российской спецоперации на Украине привлеки около семи тысяч иностранных наёмников из 63 стран. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"С начала специальной военной операции киевский режим привлёк на Украину, только по открытым данным, порядка семи тысяч иностранных наёмников из 63 государств", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что, поставляя кадры в Незалежную, коллективный Запад таким образом поддерживает украинских националистов. Она уточнила, что большинство наёмников приезжает из Польши, США, Канады, Румынии и Грузии. Однако, по словам представителя МИД РФ, существует ряд стран, которые активно этому противодействуют, но некоторое количество других государств не может препятствовать перемещению бойцов из-за давления Вашингтона.

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Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что наёмники на Украине подлежат денацификации в первую очередь. Он отметил, что для России они никакие не добровольцы, не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Григорий Воронцов
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