Захарова: Переговоры РФ и Украины продолжаются, но Киев затягивает процесс
Дипломат отметила, что делегация Незалежной отказывается от конструктива по приоритетным вопросам и от оперативной реакции на материалы и предложения российской стороны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о продолжении российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации в Незалежной. Об этом она заявила в ходе брифинга.
"В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР", — уточнила дипломат.
По словам Захаровой, представители переговорной группы Киева пытаются затянуть процесс и отказываются от конструктива по приоритетным вопросам.
"Да и иногда просто отказываясь от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые делает российская сторона", — добавила она.
Представитель внешнеполитического ведомства призвала киевский режим приступить к поиску реалистичных вариантов договорённостей, если он привержен выраженному публично и подтверждённому желанию разговаривать.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва много раз объясняла, что должно предшествовать встрече Путина и Зеленского. Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли эта тема между российским лидером и премьером Израиля, отметив, что Иерусалим не раз заявлял о готовности принять переговоры.