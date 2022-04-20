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Опубликовано 20 апреля 2022, 13:41

Захарова: Переговоры РФ и Украины продолжаются, но Киев затягивает процесс

Дипломат отметила, что делегация Незалежной отказывается от конструктива по приоритетным вопросам и от оперативной реакции на материалы и предложения российской стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о продолжении российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации в Незалежной. Об этом она заявила в ходе брифинга.

"В их повестке вопросы демилитаризации и денацификации, восстановления официального статуса русского языка, признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР", — уточнила дипломат.

По словам Захаровой, представители переговорной группы Киева пытаются затянуть процесс и отказываются от конструктива по приоритетным вопросам.

"Да и иногда просто отказываясь от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые делает российская сторона", — добавила она.

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Представитель внешнеполитического ведомства призвала киевский режим приступить к поиску реалистичных вариантов договорённостей, если он привержен выраженному публично и подтверждённому желанию разговаривать.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва много раз объясняла, что должно предшествовать встрече Путина и Зеленского. Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли эта тема между российским лидером и премьером Израиля, отметив, что Иерусалим не раз заявлял о готовности принять переговоры.

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Артур Лапсаков
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