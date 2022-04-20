ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 10:10
7296

Песков: Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ждёт ответа

Представитель Кремля добавил, что "динамика работы киевской стороны оставляет желать лучшего".

Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ожидает ответа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что динамика работы Киева в переговорном процессе "оставляет желать лучшего".

"Президент говорил о том, что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно чёткие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждём ответа", — отметил представитель Кремля.

По его словам, сроки ответа зависят от украинской стороны, однако динамика работы Киева "оставляет желать лучшего, поэтому большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют".

Захарова: Россия разочаровалась в украинских переговорщиках
Захарова: Россия разочаровалась в украинских переговорщиках

А ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на данный момент не видит перспектив каких-либо договорённостей между Россией и Украиной, в том числе по гуманитарным вопросам. Глава Чечни Рамзан Кадыров также считает, что в настоящее время в Киеве не с кем вести переговоры.

BannerImage

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar