Песков: Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ждёт ответа
Представитель Кремля добавил, что "динамика работы киевской стороны оставляет желать лучшего".
Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ожидает ответа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что динамика работы Киева в переговорном процессе "оставляет желать лучшего".
"Президент говорил о том, что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно чёткие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждём ответа", — отметил представитель Кремля.
По его словам, сроки ответа зависят от украинской стороны, однако динамика работы Киева "оставляет желать лучшего, поэтому большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют".
А ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на данный момент не видит перспектив каких-либо договорённостей между Россией и Украиной, в том числе по гуманитарным вопросам. Глава Чечни Рамзан Кадыров также считает, что в настоящее время в Киеве не с кем вести переговоры.
ТАСС / Сергей Бобылев