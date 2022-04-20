Песков: Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ждёт ответа

Россия передала Украине проект документа с чёткими формулировками и ожидает ответа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что динамика работы Киева в переговорном процессе "оставляет желать лучшего".

"Президент говорил о том, что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно чёткие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждём ответа", — отметил представитель Кремля.