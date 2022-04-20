Сдавшийся украинский военный рассказал, как его обмануло командование
Когда боец, поступив на службу, спросил, чем тероборона отличается от ВСУ, парню ответили, что, выбрав второе, он останется в городе и нужно будет просто охранять дома вместо местной полиции.
Старший солдат, сдавшийся в плен, рассказал, как его вывезли в зону боевых действий, сказав, что его оставят в городе. Видео © RT
Раненый украинский военнопленный рассказал, как командование обмануло его и отправило в зону боевых действий. Подробностями он поделился в интервью RT.
Призыв состоялся в Красноармейске 6 марта. В военкомате бойцу предложили выбрать любое подразделение — ВСУ или территориальную оборону. Когда парень спросил, чем они отличаются, ему ответили, что, выбрав второе, он останется в своём городе и, так как "люди все выехали, нужно будет просто охранять, чтобы дома не выносили, вместо местной полиции". Военнопленный заявил, что после этого украинских солдат повезли в Андреевку, а потом — в Богатырь.
"В Богатыре были в садике. Где-то недели с две. Нас обучали ходить двойками, тройками около двух недель", — добавил пленный.
Юноша также уточнил, что иностранцев среди них не было.
Ранее военный эксперт Виктор Баранец рассказал о предательстве убитого в Мариуполе командира 36-й бригады ВСУ. По словам обозревателя, Баранюк спланировал прорыв из города таким образом, что его бойцы попали в гущу боя, пока он спасал свою жизнь.
Скриншот