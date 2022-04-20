Сдавшийся украинский военный рассказал, как его обмануло командование

Когда боец, поступив на службу, спросил, чем тероборона отличается от ВСУ, парню ответили, что, выбрав второе, он останется в городе и нужно будет просто охранять дома вместо местной полиции.

Старший солдат, сдавшийся в плен, рассказал, как его вывезли в зону боевых действий, сказав, что его оставят в городе. Видео © RT

Раненый украинский военнопленный рассказал, как командование обмануло его и отправило в зону боевых действий. Подробностями он поделился в интервью RT.

Призыв состоялся в Красноармейске 6 марта. В военкомате бойцу предложили выбрать любое подразделение — ВСУ или территориальную оборону. Когда парень спросил, чем они отличаются, ему ответили, что, выбрав второе, он останется в своём городе и, так как "люди все выехали, нужно будет просто охранять, чтобы дома не выносили, вместо местной полиции". Военнопленный заявил, что после этого украинских солдат повезли в Андреевку, а потом — в Богатырь.

"В Богатыре были в садике. Где-то недели с две. Нас обучали ходить двойками, тройками около двух недель", — добавил пленный.

Юноша также уточнил, что иностранцев среди них не было.