Минобороны РФ решило дать ещё один шанс боевикам с "Азовстали" сложить оружие

Как отметили в ведомстве, это предлагается, несмотря на отсутствие каких-либо элементарных действий со стороны киевских властей по спасению военнослужащих своей страны.

Министерство обороны РФ в среду, 20 апреля, готово объявить режим тишины, чтобы боевики националистических батальонов, а также иностранные наёмники, находящиеся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, сложили оружие и сдались. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Вооружённые силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам с 14:00 мск 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие", — заявил Мизинцев.

Он вновь заверил, что РФ гарантирует всем сложившим оружие сохранение жизни, оказание медицинской помощи. Этот жест делается, как отмечает генерал-полковник, несмотря на отсутствие каких-либо элементарных действий со стороны киевских властей по спасению военнослужащих своей страны.

"Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев, на практике уже подтверждала своё гуманное отношение к военнопленным, полное соблюдение норм международного гуманитарного права. И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными", — подчеркнул он.