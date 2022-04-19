Медведев заявил, что Киев идёт к фиаско из-за приглашения зарубежных наёмников
Зампред Совбеза РФ напомнил, что, как правило, иноземцы с оружием в руках запросто возводили на трон любых ставленников, а не только тех, кто их пригласил.
Приглашая военных наёмников из-за рубежа, Киев семимильными шагами идёт к оглушительному фиаско. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Киевский режим историю знает плохо и семимильными шагами идёт к своему оглушительному фиаско. Поэтому, не желая учиться на чужих ошибках, там всё же решили прибегнуть к помощи современных ландскнехтов. Данные разведки позволяют говорить о тысячах наёмников, стёкшихся на Украину со всех уголков земного шара", — подчеркнул Медведев.
Как он напомнил, история показывает, что ставки на чужестранцев в армии не приводят к хорошему: чаще всего по этой причине государство теряло свою самостоятельность.
"Ведь иноземцы с оружием в руках запросто возводили на трон любых ставленников, а не только тех, кто их пригласил. Им главное, чтобы платили звонкой монетой", — пояснил Дмитрий Медведев свою мысль.
Ранее Лайф рассказывал, что сотни иностранных наёмников заблокированы на "Азовстали" в Мариуполе. По словам взятых в плен украинских военных, в их числе выходцы из Канады и европейских стран. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим с начала спецоперации привлёк более 6,8 тысячи зарубежных наёмников из 63 стран, из них уже уничтожено 1035 бойцов.
VK / Дмитрий Медведев