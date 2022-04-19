Медведев заявил, что Киев идёт к фиаско из-за приглашения зарубежных наёмников

Зампред Совбеза РФ напомнил, что, как правило, иноземцы с оружием в руках запросто возводили на трон любых ставленников, а не только тех, кто их пригласил.

Приглашая военных наёмников из-за рубежа, Киев семимильными шагами идёт к оглушительному фиаско. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Киевский режим историю знает плохо и семимильными шагами идёт к своему оглушительному фиаско. Поэтому, не желая учиться на чужих ошибках, там всё же решили прибегнуть к помощи современных ландскнехтов. Данные разведки позволяют говорить о тысячах наёмников, стёкшихся на Украину со всех уголков земного шара", — подчеркнул Медведев.

Как он напомнил, история показывает, что ставки на чужестранцев в армии не приводят к хорошему: чаще всего по этой причине государство теряло свою самостоятельность.

"Ведь иноземцы с оружием в руках запросто возводили на трон любых ставленников, а не только тех, кто их пригласил. Им главное, чтобы платили звонкой монетой", — пояснил Дмитрий Медведев свою мысль.