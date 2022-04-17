Больше всего зарубежных солдат прибыло в Незалежную из Польши — 1717 человек.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что более 6,8 тысячи зарубежных наёмников из 63 стран привлёк киевский режим с начала спецоперации, из них уже уничтожено 1035 бойцов.

"Всего с начала специальной военной операции киевский националистический режим привлёк на Украину 6824 иностранных наёмника из 63 государств", — заявил Игорь Конашенков.

Он также уточнил, что больше всего наёмников прибыло из Польши — 1717 человек. Около полутора тысяч — из США, Канады, Румынии. Приблизительно по 300 человек — из Великобритании и Грузии. С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики — 193 человека. Сейчас на Украине осталось 4877 наёмников. В ходе "Операции Z" Российскими вооружёнными силами уничтожено 1035 иностранных бойцов, ещё 912 их товарищей отказались участвовать в боевых действиях и сбежали из страны.