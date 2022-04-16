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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 18:02
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МО РФ: Потери ВСУ, нацбатов и наёмников с начала "Операции Z" составляют 23 367 человек

В ведомстве подчеркнули, что заявления Зеленского о том, что безвозвратные потери ВСУ за время "Операции Z" составляют 2,5–3 тысячи, являются ложными.

Потери украинской группировки в Мариуполе, по данным на 16 апреля, составили более 4000 человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Министерство обороны РФ располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наёмников, которые Зеленский боится говорить народу Украины", — отметил он.

Конашенков подчеркнул, что недавние заявления президента Незалежной Владимира Зеленского западным СМИ о том, что безвозвратные потери украинских военных за время "Операции Z" составляют 2,5–3 тысячи, являются ложными. На данный момент их точное число 23 367 человек.

В оборонном ведомстве добавили, что отдельные данные из украинских документов о потерях Незалежной, раскрывающие место гибели и места захоронения погибших, в скором времени будут опубликованы.

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Ранее Лайф писал, что ВС России высокоточными ракетами уничтожили 15 военных объектов Украины. Среди них шесть мест сосредоточения военной техники и семь опорных пунктов войск в районах сёл Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка и Селидово.

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ТАСС / Николай Тришин

Никита Осипов
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