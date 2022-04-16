Канадский политолог Десаи назвала основную промашку США в украинском кризисе

Гибридные войны, которые развязывает Вашингтон, уже не первый год направлены на сокрытие экономического и военного американского упадка, отметила эксперт.

Канадский политолог Радика Десаи заявила, что перспектива упадка США и украинский кризис тесно связаны. По её мнению, Незалежную просто приносят в жертву.

"Можно утверждать, что её (Украину. — Прим. Лайфа) приносят в жертву ради того, чтобы США могли остановить своё сползание в упадок", — приводит её слова портал Multipolarista.

Десаи считает, что гибридные войны, которые развязывает Вашингтон, уже не первый год направлены на сокрытие "экономического и военного упадка США". А также на то, чтобы помешать появлению новых мировых центров, неподконтрольных Штатам. Иными словами, Америка ставит перед собой цель насильственно защититься от всех аспектов империалистической системы, от которых зависит их экономика, отметила политолог.

При этом украинский кризис она назвала попыткой "разрушить большое государство" под флагом "отстаивания прав меньшинств и угнетённых наций". Десаи также считает, что, следуя подобным стратегиям, Вашингтон ещё ни разу в истории не получил реальной пользы: США ни разу не смогли "полностью добиться этого даже на пике своего могущества, а сегодня их мощь значительно уменьшилась по всем параметрам". В то же время Штаты продолжают пытаться реализовать эту стратегию из-за неспособности примерить на себя "роль "обычной", хоть и важной экономики", лишившись таким образом претензий на мировое господство, добавила эксперт.