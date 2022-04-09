Представитель Пентагона Кёрби: США хотят увидеть "поражение России на Украине"

Вместе с тем он отказался прямо отвечать на вопрос, говорит ли это о готовности США поддерживать гипотетические операции украинских сил против Крыма и Донбасса.

Власти Соединённых Штатов хотят увидеть, как Россия в ходе военной операции на Украине потерпит поражение. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.

"Мы хотим увидеть, как господин Владимир Путин и Российская армия... проиграют эту битву на территории Украины", — сказал Кёрби на брифинге.

Он назвал очевидным желание США, чтобы "Украина восстановила свою целостность". Вместе с тем Кёрби отказался прямо отвечать на вопрос, говорит ли это о готовности США поддерживать гипотетические операции украинских сил против Крыма и Донбасса.

"Я не стану вдаваться в детали будущих операций. Что я готов заявить, так это то, что мы продолжим поддерживать Украину в её усилиях по защите своих граждан и суверенитета", — добавил Кёрби.