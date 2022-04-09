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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 21:04
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Представитель Пентагона Кёрби: США хотят увидеть "поражение России на Украине"

Вместе с тем он отказался прямо отвечать на вопрос, говорит ли это о готовности США поддерживать гипотетические операции украинских сил против Крыма и Донбасса.

Власти Соединённых Штатов хотят увидеть, как Россия в ходе военной операции на Украине потерпит поражение. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.

"Мы хотим увидеть, как господин Владимир Путин и Российская армия... проиграют эту битву на территории Украины", — сказал Кёрби на брифинге.

Он назвал очевидным желание США, чтобы "Украина восстановила свою целостность". Вместе с тем Кёрби отказался прямо отвечать на вопрос, говорит ли это о готовности США поддерживать гипотетические операции украинских сил против Крыма и Донбасса.

"Я не стану вдаваться в детали будущих операций. Что я готов заявить, так это то, что мы продолжим поддерживать Украину в её усилиях по защите своих граждан и суверенитета", — добавил Кёрби.

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Как сообщал Лайф, ранее экс-разведчик США Райан Хиллсберг раскрыл данные о тайной подготовке украинских военных в ЦРУ. По его словам, солдат могли тренировать на военной базе американских спецслужб в штате Вирджиния.

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ТАСС / AP

Андрей Григорьев
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