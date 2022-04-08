Пентагон заявил об отсутствии планов отправлять силы США в Финляндию и Швецию

В Вашингтоне заявляют, что для этого необходим запуск процедуры вступления данных государств в НАТО. Сейчас же этого нет.

Власти США в настоящее время не занимаются планированием размещения своих войск в Финляндии и Швеции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби.

"Я не знаю о таких планах. Я не хочу опережать процесс принятия решений суверенными государствами и альянсом. Не идёт никакого планирования относительно нового военного присутствия США в этих странах", — ответил Кирби на соответствующий вопрос журналиста.