Пентагон заявил об отсутствии планов отправлять силы США в Финляндию и Швецию
В Вашингтоне заявляют, что для этого необходим запуск процедуры вступления данных государств в НАТО. Сейчас же этого нет.
Власти США в настоящее время не занимаются планированием размещения своих войск в Финляндии и Швеции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби.
"Я не знаю о таких планах. Я не хочу опережать процесс принятия решений суверенными государствами и альянсом. Не идёт никакого планирования относительно нового военного присутствия США в этих странах", — ответил Кирби на соответствующий вопрос журналиста.
Он добавил, что для принятия такого решения Финляндия и Швеция должны начать процесс вступления в НАТО. Сейчас эти страны не находятся на данном этапе.
Ранее Лайф писал,что премьер Швеции Магдалена Андерссон признала, что вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию. Внеблоковые государства Европы сообщили, что намерены направить заявки на вступление в Североатлантический альянс, однако пока конкретных действий не предпринималось.
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