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Опубликовано 8 марта 2022, 22:44

Премьер Швеции признала, что вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Фото © ТАСС / ЕРА

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Фото © ТАСС / ЕРА

Внеблоковые государства Европы ранее сообщили, что намерены направить заявки на вступление в Североатлантический альянс, однако пока конкретных действий не принималось.

Вступление Швеции в НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе — такое мнение высказала премьер-министр этой страны Магдалена Андерссон во время пресс-конференции.

"Если Швеция решит подать заявку, это ещё больше дестабилизирует эту часть Европы и усилит напряжённость. В таком случае Швеция содействовала бы дестабилизации ситуации", — сказала Андерссон.

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Как сообщал ранее Лайф, премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО при угрозе безопасности. Вместе с тем она отметила, что такое решение не может приниматься в спешке. Для этого нужна широкая поддержка со стороны парламента и населения. Президент же Финляндии заявил об отсутствии причин для вступления страны в НАТО. Он также отметил, что сейчас мир находится в более опасной ситуации, чем в эпоху холодной войны, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет юридически обязывающих соглашений в сфере вооружений.

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Артем Порвин
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