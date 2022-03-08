Премьер Швеции признала, что вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию

Как сообщал ранее Лайф, премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО при угрозе безопасности. Вместе с тем она отметила, что такое решение не может приниматься в спешке. Для этого нужна широкая поддержка со стороны парламента и населения. Президент же Финляндии заявил об отсутствии причин для вступления страны в НАТО. Он также отметил, что сейчас мир находится в более опасной ситуации, чем в эпоху холодной войны, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет юридически обязывающих соглашений в сфере вооружений.