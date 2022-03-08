Премьер Швеции признала, что вступление страны в НАТО дестабилизирует ситуацию
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Фото © ТАСС / ЕРА
Внеблоковые государства Европы ранее сообщили, что намерены направить заявки на вступление в Североатлантический альянс, однако пока конкретных действий не принималось.
Вступление Швеции в НАТО дестабилизирует ситуацию в Европе — такое мнение высказала премьер-министр этой страны Магдалена Андерссон во время пресс-конференции.
"Если Швеция решит подать заявку, это ещё больше дестабилизирует эту часть Европы и усилит напряжённость. В таком случае Швеция содействовала бы дестабилизации ситуации", — сказала Андерссон.
Как сообщал ранее Лайф, премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО при угрозе безопасности. Вместе с тем она отметила, что такое решение не может приниматься в спешке. Для этого нужна широкая поддержка со стороны парламента и населения. Президент же Финляндии заявил об отсутствии причин для вступления страны в НАТО. Он также отметил, что сейчас мир находится в более опасной ситуации, чем в эпоху холодной войны, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет юридически обязывающих соглашений в сфере вооружений.