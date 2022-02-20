Президент Финляндии Ниинистё заявил об отсутствии причин для вступления страны в НАТО
Он также отметил, что сейчас мир находится в более опасной ситуации, чем в эпоху холодной войны, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет никаких юридически обязывающих соглашений в сфере вооружений.
Саули Ниинистё. Фото © Getty Images / Bernd von Jutrczenka
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что у его страны на данный момент нет причин рассматривать вопрос вступления в НАТО, несмотря на то что в контексте ситуации вокруг украинского кризиса разговоры на эту тему поднимаются всё чаще.
"По этому поводу ведётся много обсуждений. <...> Однако в данный момент я не вижу никаких причин для резких и внезапных изменений. Это решение должно быть обстоятельно продумано", — сказал Ниинистё в интервью телеканалу CNN.
По его словам, сейчас мир находится в более опасной ситуации, чем в эпоху холодной войны, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет никаких юридически обязывающих соглашений в сфере вооружений.
В настоящее время Финляндия и Швеция сотрудничают с Североатлантическим альянсом как государства-партнёры. Но, как сообщал Лайф, премьер-министр Финляндии Марин не исключила вступления страны в НАТО. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала условие для вступления Швеции и Финляндии в альянс. При этом экс-генсек НАТО Расмуссен и вовсе считает, что эти две страны смогут мгновенно присоединиться к организации.