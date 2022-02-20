Президент Финляндии Ниинистё заявил об отсутствии причин для вступления страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что у его страны на данный момент нет причин рассматривать вопрос вступления в НАТО, несмотря на то что в контексте ситуации вокруг украинского кризиса разговоры на эту тему поднимаются всё чаще.

"По этому поводу ведётся много обсуждений. <...> Однако в данный момент я не вижу никаких причин для резких и внезапных изменений. Это решение должно быть обстоятельно продумано", — сказал Ниинистё в интервью телеканалу CNN.