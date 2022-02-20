Путин и Макрон высказались за прекращение огня в республиках Донбасса

Главы государств также выступили за активизацию поиска дипломатических решений для урегулирования обстановки в регионе. Уточняется, что телефонный разговор двух лидеров длился один час 45 минут.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили согласие с тем, что необходимо добиваться прекращения огня в республиках Донбасса. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Главы государств также выступили за активизацию поиска дипломатических решений для урегулирования обстановки в регионе. При этом российский лидер отметил, что Киев продолжает отказываться от реализации Минских соглашений.