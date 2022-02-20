Путин и Макрон высказались за прекращение огня в республиках Донбасса
Главы государств также выступили за активизацию поиска дипломатических решений для урегулирования обстановки в регионе. Уточняется, что телефонный разговор двух лидеров длился один час 45 минут.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили согласие с тем, что необходимо добиваться прекращения огня в республиках Донбасса. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Главы государств также выступили за активизацию поиска дипломатических решений для урегулирования обстановки в регионе. При этом российский лидер отметил, что Киев продолжает отказываться от реализации Минских соглашений.
Уточняется, что беседа двух лидеров длилась один час 45 минут.
Ранее Лайф рассказывал, что Макрон провёл получасовые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с Путиным. Как позднее сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер обсудил с французским коллегой обострение в Донбассе и "накачку" Украины оружием со стороны стран НАТО.
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL