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20 февраля, 15:24

Путин и Макрон высказались за прекращение огня в республиках Донбасса

Главы государств также выступили за активизацию поиска дипломатических решений для урегулирования обстановки в регионе. Уточняется, что телефонный разговор двух лидеров длился один час 45 минут.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили согласие с тем, что необходимо добиваться прекращения огня в республиках Донбасса. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Главы государств также выступили за активизацию поиска дипломатических решений для урегулирования обстановки в регионе. При этом российский лидер отметил, что Киев продолжает отказываться от реализации Минских соглашений.

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Зеленский и Макрон поддержали "безотлагательный" созыв Контактной группы по Донбассу

Уточняется, что беседа двух лидеров длилась один час 45 минут.

Ранее Лайф рассказывал, что Макрон провёл получасовые переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с Путиным. Как позднее сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер обсудил с французским коллегой обострение в Донбассе и "накачку" Украины оружием со стороны стран НАТО.

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL

Наталья Исакова

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