Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре и гололедице

На территории Подмосковья продолжают бушевать сильные ветры, стихия не покинет регион и после выходных, сообщает портал Solenka.info со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра РФ. В связи с этим в Московской области был продлён жёлтый уровень погодной опасности.

"В Москве до 13 часов 21 февраля, а в области — до 10 утра 22 февраля", — уточнили специалисты.

Сообщается, что в подмосковном Серпухове, Протвине и Пущине порывы ветра в воскресенье достигали 15 м/с (54 км/ч). А в связи с гололедицей предупреждение в регионе будет действовать с 23:00 воскресенья до 11:00 понедельника и также с 11 вечера 21 февраля до 10:00 следующего дня.